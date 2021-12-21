Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову

На прошедшей накануне модной премии разразился скандал: Ольга Бузова публично унизила бывшего супруга. Анастасия Костенко терпеть не стала и остудила пыл звезды.

Накануне проходила премия "Fashion TV", в ходе которой награждали самых стильных звезд шоу-бизнеса. Посетили мероприятие такие публичные личности, как Алена Водонаева, Любовь Успенская, Наташа Королева. Также впервые после развода встретились Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов.

Звезда скандально известной телестройки решила устроить лобное место прямо на сцене. Так, получив награду, она разнесла в пух и прах экс-супруга. Ольга заявила, что Дмитрий теперь кусает локти, глядя на нее – икону стиля. По словам звезды, бывший возлюбленный несомненно жалеет, что потерял самую популярную девушку России.

Футболист не ожидал от Бузовой столь едких нападков и пребывал в глубоком шоке, наблюдая за происходящим. Однако отвечать злом на зло не стал. Мужчина предпочел сделать вид, что ничего не произошло, и продолжил общаться с присутствующими.

Однако Бузова на этом не угомонилась, она еще выложила несколько постов в "Инстаграм", посвятив их Тарасову. "Он машет с галерки...как всегда", – подписала один из них ведущая.

Таких нападков не смогла уже стерпеть нынешняя супруга спортсмена Анастасия Костенко. Она тоже решила ответить сопернице постом в микроблоге. Так, она процитировала драму Горького "На дне", написав, что нельзя далеко уехать в карете прошлого. Этой немногословной фразой девушка намекнула, что Бузова никак не может отпустить ситуацию и до сих пор не забыла бывшего мужа.

Напомним, что расставание телезвезды с футболистом стало сенсацией. Ольга публично обвинила Анастасию в том, что она разрушила ее брак. Сама же модель вскоре после развода вышла замуж за Дмитрия и родила ему двух дочек и сына.