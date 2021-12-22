"Нетрадиционные отношения": Бузова впуталась в гей-ласки Киркорова и Манукяна

В ноябре канал МУЗ-ТВ оштрафовали на миллион рублей за трансляцию скандальной церемонии, где Филипп Киркоров и Давид Манукян предстали в образе молодоженов в окружении обнаженных полуголых мужчин. Выяснилось, что Ольга Бузова причастна к судебному решению.
На сайте Мосгорсуда доступен документ, где детально объясняются ситуации в эфире МУЗ-ТВ, которые пропагандируют однополую любовную связь. Ольга Бузова упоминается там как следствие близости поп-короля с молодым фаворитом.
"Собчак вербально подчеркивает демонстрируемые в кадре культурально в России нетрадиционные отношения между двумя мужчинами, говоря: "После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно", — отмечается в документе.
Напомним, Филипп Киркоров сблизился с Давидом Манукяном не только в работе, но и в жизни. Мужчины с удовольствием обнимаются на камеру и демонстрируют душевную привязанность. Артисты развлекаются вместе на светских вечеринках под пристальными взглядами папарацци.
Их дружба улучшилась после того, как Ольга Бузова заявила о расставании с Давой в январе 2021 года. Поп-дива обвиняла экс-избранника в рукоприкладстве и изменах. После разрыва с поющей телеведущей Манукян так и не встретил вторую половинку среди женщин.