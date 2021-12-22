Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Среда
22 декабря
Лента новостей
15:49
Михаил Ефремов стал тюремным авторитетом и теперь шикует на нарах
15:44
Макаревич будет отцом? Округлившуюся молодую супругу 68-летнего артиста поздравляют с беременностью
15:42
"Даем любые деньги": Самый дорогой артист новогодних праздников скрывается 10 лет
15:42
Огромная семья и домик в селе: что известно об объявившейся татарской родне Пугачевой
15:34
Мимолетные связи и слухи о гей-романе: бурная молодость Даниила Страхова из сериала "Знахарь"
15:08
Цекало отказался от встречи с Лолитой после громких оскорблений: Заменила на другого
15:04
Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко
14:57
Барахло за десятки тысяч: Ивлеева показала свою квартиру
14:55
Подавшаяся в бизнес разведенка Шнурова оголилась перед камерой
14:39
Первое фото крошки-дочери Меган Маркл ошарашило народ
14:31
В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
14:22
В Кремле озвучили ожидания от переговоров с Западом
14:14
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
14:00
Разведенный Лепс решил встретить Новый год в компании горячей блондинки
13:58
"Встать на колени": звезда "Дома 2" рассказала об унизительных условиях мужа
13:52
Уволенный из фирмы Мироновой молодой муж получит половину при разводе
13:50
Узнавшая о семье нового мужа Орлова призналась в ненависти
13:38
"Никогда": Обиженная Айза вытолкала прочь сыгравшего свадьбу Гуфа
13:31
Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта
13:30
Сердобольная Кравец берет на содержание объявившегося через 21 год сына-нищеброда
13:26
Жительница Ленобласти убила партнера в ходе ссоры
13:25
Захарова рассказала о неприятии НАТО "Северного потока – 2"
13:05
Попавшая на большие деньги Собчак потеряла руку
12:55
"Пришло осознание": к чему Корчевников склонил Ковальчук из "Тайн следствия"
12:55
"Алферова и дочки уважаемых людей": продюсер рассказал о связях Серова
12:51
"Боже, у меня сын": у наследницы Волочковой родился брат
12:44
Ничем не поможешь: сдавшей Кадышевой вынесли суровый приговор
12:40
"Нетрадиционные отношения": Бузова впуталась в гей-ласки Киркорова и Манукяна
12:22
Упрямая Навка поспорила с Песковым: Нет, я тебе докажу
12:21
В Петербурге выпившие мужчины устроили стрельбу из автомата на балконе
12:18
"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
12:18
"Очень серьезно": почему Ковальчук из "Тайн следствия" загремела в больницу
12:06
Баснословные деньги: Кардашьян потратила 60 миллионов на новогодние безделушки
11:59
Шокировавшая новостью о беременности Седокова заговорила о расставании
11:55
"Просто улыбался": Тарасов раскрыл подробности конфликта с Бузовой
11:40
Мотающий срок Ефремов влез в крупные долги: Больше годовой зарплаты
11:36
Ни одного живого места: Долину вывели на чистую воду
11:32
Много лет прятавший жену Дорн раскрыл все карты: "Я был влюблен, а она – нет"
11:26
Смерть жены и слухи о молодом любовнике: что стало со звездой сериала "Солдаты" Гришечкиным
10:59
Бородину обвинили в изменах с другом Омарова: Давно хвастается окружению
10:59
Полуголая Бородина прижалась к черному красавцу после заявления о проблемах в постели
10:54
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
10:31
Юная дочь развратника Панина пошла по отцовским стопам
10:22
"До 6 лет": Заговорили о лишении свободы Собчак после скандального фильма
10:18
"Поделом": Канделаки жестко отреагировала на избиение Соловьева
09:47
Самую дешевую квартиру в Москве продают без туалета
09:43
Воспользовавшийся полномочиями Баста выставил Галкина вон: Позор нации
09:39
Обозреватель Forbes о перспективе войны Украины с Россией: Киеву нечего противопоставить
09:06
"Агрессия": врач посоветовал Бузовой проверить психику после нападок на Тарасова
09:01
"Господи, когда я это понял…": Очередной провал Билана слили в Сеть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Огромная семья и домик в селе: что известно об объявившейся татарской родне Пугачевой

Огромная семья и домик в селе: что известно об объявившейся татарской родне Пугачевой

Как оказалось, у артистки есть родня в небольшой деревне республики Татарстан
прочитано 154 раза

О непутевом племяннике Примадонны, сыне ее брата Евгения, заговорили уже давно. Всего несколько лет назад Владислав страдал от зависимостей, оказался на грани жизни и смерти и лишился сына – артистка передала маленького Женю на воспитание своему водителю. Однако не так давно мужчина начал жизнь с чистого листа. Племянник подарил прославленной тете не только еще одну внучку, но и новую родню.

ПО ТЕМЕ

Опасное увлечение: ради чего страдающая серьезным недугом Пугачева рискует жизнью

Обнародовано первое фото новорожденной внучки Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В 2019 году стало известно, что родственник Аллы Борисовны, поборовший наркотическую зависимость не без помощи знаменитой тети, женился во второй раз. Супруга Гузель родила Владиславу дочку, которую пара назвала в честь Примадонны. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1" стало известно, что в придачу к внучке непутевый племянник подарил артистке целую толпу родственников.

Как оказалось, в деревне Кулушево в республике Татарстан живет близкая родня Гузель Пугачевой. В студии программы показали деревянные стены сельского дома изнутри, накрытый для Владислава стол и большую семью его супруги. У Гузель есть сын-подросток от первого брака, родители, бабушка и несколько дядь и теть, которые тоже успели обзавестись своими отпрысками. Судя по всему, Владислава настолько впечатлило деревенское гостеприимство родственников, что в какой-то момент он даже в шутку сказал, что останется там жить.


Первой женой Владислава, который и сам вел сомнительный образ жизни, была Виктория Фадеева – женщина с двумя судимостями, да еще и старше его на 10 лет. В этом браке у племянника Примадонны родился сын Женя. Страшно подумать, что стало бы с мальчиком, если бы не Алла Борисовна. Именно она занялась воспитанием ребенка, когда оба его родителя оказались на грани жизни и смерти. К счастью, уже шесть лет дитя живет в безопасности – в семье водителя певицы, которого зовет папой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 15:42 Источник: "Прямой эфир с Андреем Малаховым" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Юная дочь развратника Панина пошла по отцовским стопам

Девушка стала настоящей красавицей
Шоу-бизнес

Воспользовавшийся полномочиями Баста выставил Галкина вон: Позор нации

Рэпера осудили
Политика

Обозреватель Forbes о перспективе войны Украины с Россией: Киеву нечего противопоставить

Эксперт поделился теорией
Шоу-бизнес

Цекало отказался от встречи с Лолитой после громких оскорблений: Заменила на другого

Артистка высмеяла бывшего мужа

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Регионы

В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
Жительница Ленобласти убила партнера в ходе ссоры
В Петербурге выпившие мужчины устроили стрельбу из автомата на балконе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+