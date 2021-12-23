Хотела оседлать: Галкин воспрепятствовал опасному развлечению Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева активно готовятся к Новому году.

Для создания праздничной атмосферы пара богато украсила свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Не забыли супруги и о главном символе праздника – новогодней ели. Лесную красавицу нарядили не только в доме, но и на участке возле замка. В самом центре мини-амфитеатра рабочие установили шикарную елку высотой почти в десять метров, а рядом появилась огромная деревянная лошадка, сделанная на заказ.

Юные наследники Галкина и Пугачевой используют гигантскую игрушку по прямому назначению – Лиза и Гарри в компании своего знаменитого отца не раз взбирались на лошадь, чтобы покачаться. Фото огромной белоснежной качалки рядом с новогодней елью появилось у "ЭГ".

Сама Алла Борисовна как-то во время обхода своих владений тоже хотела оседлать деревянного скакуна, но ее заботливый муж этому воспрепятствовал. Дело в том, что для 72-летней Примадонны подобное развлечение могло быть очень опасным.

Известно, что сейчас Пугачева занята подготовкой подарков для своих близких. По традиции, заведенной артисткой, в новогоднюю ночь презенты в ее именных коробочках получают все гости замка. Открыть такие подарки гостям разрешается уже позже – лишь по возвращении домой.

Ранее "Дни.ру" писали о другом опасном увлечении Аллы Пугачевой: ради чего страдающая серьезным недугом певица готова рисковать жизнью.