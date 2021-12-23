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Шоу-бизнес
Хотела оседлать: Галкин воспрепятствовал опасному развлечению Пугачевой

Хотела оседлать: Галкин воспрепятствовал опасному развлечению Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева активно готовятся к Новому году.

Продолжение: "Алла была в ярости": Пугачева взорвалась из-за выходки Моисеева
прочитано 271 раз

Для создания праздничной атмосферы пара богато украсила свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Не забыли супруги и о главном символе праздника – новогодней ели. Лесную красавицу нарядили не только в доме, но и на участке возле замка. В самом центре мини-амфитеатра рабочие установили шикарную елку высотой почти в десять метров, а рядом появилась огромная деревянная лошадка, сделанная на заказ.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Юные наследники Галкина и Пугачевой используют гигантскую игрушку по прямому назначению – Лиза и Гарри в компании своего знаменитого отца не раз взбирались на лошадь, чтобы покачаться. Фото огромной белоснежной качалки рядом с новогодней елью появилось у "ЭГ".

Сама Алла Борисовна как-то во время обхода своих владений тоже хотела оседлать деревянного скакуна, но ее заботливый муж этому воспрепятствовал. Дело в том, что для 72-летней Примадонны подобное развлечение могло быть очень опасным.

Известно, что сейчас Пугачева занята подготовкой подарков для своих близких. По традиции, заведенной артисткой, в новогоднюю ночь презенты в ее именных коробочках получают все гости замка. Открыть такие подарки гостям разрешается уже позже – лишь по возвращении домой.

Ранее "Дни.ру" писали о другом опасном увлечении Аллы Пугачевой: ради чего страдающая серьезным недугом певица готова рисковать жизнью.

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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Lev Ilyin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 08:49 Источник: ЭГ • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость930520
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Какая лошадь? Эта старая Пугачиха еле передвигается.И то только постоянно за кого=то держится.Потрясет старой ножкой в компании,а напишут...резвилась.
1

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