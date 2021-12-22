Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Среда
22 декабря
Лента новостей
10:31
Юная дочь развратника Панина пошла по отцовским стопам
10:22
"До 6 лет": Заговорили о лишении свободы Собчак после скандального фильма
10:18
"Поделом": Канделаки жестко отреагировала на избиение Соловьева
09:47
Самую дешевую квартиру в Москве продают без туалета
09:43
Воспользовавшийся полномочиями Баста выставил Галкина вон: Позор нации
09:39
Обозреватель Forbes о перспективе войны Украины с Россией: Киеву нечего противопоставить
09:06
"Агрессия": врач посоветовал Бузовой проверить психику после нападок на Тарасова
09:01
"Господи, когда я это понял…": Очередной провал Билана слили в Сеть
08:50
Носит парик и прячется от камер: что случилось с Аленой Апиной
08:46
Близкие Малахова обратились к народу после слухов о тяжелом состоянии: Все пропускает через себя
08:16
Рэпер Гуф женился во второй раз
06:29
Развалившаяся на песке Чехова произвела фурор: Хочется прикоснуться!
04:32
Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется
02:38
День иконы Божией Матери "Нечаянная радость": народные приметы 22 декабря
00:21
Обнаглевший отец пытается выбить деньги с Бритни Спирс
21:49
Расставившая ноги Ходченкова вызвала ажиотаж почерневшей промежностью
21:43
"Проблемы не закончатся": кто наложил порчу на Гузееву
20:41
Россия пригрозила США ядерным оружием: Вариант будет рассматриваться
20:09
Пресняков похвастался перед супругой снимками женских гениталий
20:01
Рабочий скончался после падения с высоты на стройке в Мытищах
19:48
Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец
19:36
Полиция поймала двоих подозреваемых в убийстве мужчины в Химках
18:53
"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
18:52
Сябитова заговорила о мучениях после аборта
18:19
Полиция пытается наказать пожаловавшуюся Путину пермячку
18:15
Меган Маркл готовится к третьему ребенку: Арчи просил маленького братика
18:15
"Что-то приуныл...": почти голая звезда ситкомов стыдливо прикрыла пах тазиком
17:59
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
17:41
Привет из "помойки": Осквернившей "Гардемарины, вперед!" звезде дали смачную оплеуху
17:29
"Они все испортили музыкой": зрители обсуждают новые серии "Сватов"
16:54
"Трудно дышать": Заворотнюк сделала душераздирающее заявление
16:41
"Домогается": Лазарев поддался искушению под страстным напором Топалова
16:36
У потерявшей зубы и волосы звезды сериала "Татьянин день" родился сын
16:07
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
15:50
Пережившая расставание Галич рассказала о незавидной участи разведенки
15:45
Дебют в 60, травля и интриги: что известно о звезде сериала "Знахарь" Валерии Гришко
15:35
Россия сделала предупреждение США по гарантиям безопасности: Жесткое требование
15:34
"Я покраснел": Внучка Боярского обнажила пикантные выпуклости
15:27
Объем транзитного грузопотока по Севморпути вырос на 59%
15:16
Лазарев встал грудью за Тарасова после насмешек Бузовой: Как мужчина за мужчину
15:15
Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой "Папиных дочек" Леоновым
15:12
"Если положите там, встану и уйду": озвучено странное требование умирающего Соловьева
15:02
"Мы с Ларкой споемся": заговорившую о сглазе Гузееву вывели на чистую воду
14:42
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
14:40
"Жива": Тарасова вышла на связь после слухов о тяжелой болезни
14:40
Какая нежность: бросившего Бузову Тарасова засняли во время близости с Басковым
14:40
"Пороки развития": Беременная дочь Турецкого трясется от ужаса после УЗИ
14:16
Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!
14:05
"Наши пути разошлись": оскандалившийся Кокорин расстался с женой
13:56
Заделал ребенка, бросил ради Бузовой и перестал платить алименты: что стало с первой женой Тарасова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Поделом": Канделаки жестко отреагировала на избиение Соловьева

"Поделом": Канделаки жестко отреагировала на избиение Соловьева

В своем канале в "Telegram" ведущая написала, что думает по поводу происходящего.
прочитано 240 раз

Накануне ночью фигурист Дмитрий Соловьев был серьезно избит. Он заступился за возлюбленную, но это не понравилось троим мужчинам, поэтому они его избили. Татьяна Навка дала небольшой комментарий о здоровье спортсмена. По ее словам, он находится в тяжелом состоянии. Его били ногами, поэтому у него не только сотрясение мозга, но и внутренние травмы. К счастью, на данный момент виновники задержаны.

ПО ТЕМЕ

"Очень признательна": Канделаки плюнула в недоброжелателей

Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась

Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Не осталась в стороне и Тина Канделаки – бывший генеральный продюсер канала "Матч ТВ". По ее словам, фигурист – отличный спортсмен и настоящий мужчина. Нападавших она назвала "отморозками" и "ничтожеством". Также она агрессивно подметила, что этих людей эволюция обошла стороной. Говоря о том, что преступники будут наказаны, Канделаки подытожила: "И поделом"

Напомним, что Дмитрий Соловьев многим известен по шоу "Ледниковый период". В последнее время он выступал с ведущей скандально известной передачи "Дом 2" Ксенией Бородиной. Их выступления часто критиковались, поскольку телеведущей с трудом удавалась роль фигуристки. Также народ осуждал Ксению за недостаточный артистизм. Кстати, ранее фигурист катался с ее коллегой по телестройке Ольгой Бузовой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
22 декабря 2021, 10:18 Источник: "Телеграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима

Без слез не глянешь
Шоу-бизнес

Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец

Его бросили в роддоме
Шоу-бизнес

Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга

Ирина Круг овдовела уже в 26 лет
Шоу-бизнес

Привет из "помойки": Осквернившей "Гардемарины, вперед!" звезде дали смачную оплеуху

Новый поворот в скандале

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Регионы

Рабочий скончался после падения с высоты на стройке в Мытищах
Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+