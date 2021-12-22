Не Юлия Пересильд: с кем вышел в свет Алексей Учитель

Алексей Учитель и актриса долгие годы состояли в отношениях. Звезда родила от кинодеятеля двух дочерей, но режиссер так на ней и не женился. Более, чем 30-летняя разница в возрасте не мешала влюбленным. Пара предпочитала не оглашать детали личной жизни. Однако ранее Юлия Пересильд намекнула на расставание с мэтром.
Теперь же Алексей Учитель пришел на светское мероприятие с дочерьми от артистки. Видео с места событий в своем микроблоге разместила старшая наследница Юлии Пересильд — Анна. Звездной мамы с ними не было.
Ранее знаменитость признавалась в том, что девочкам очень нужен отец, и он с ними общается. Все остальное же она назвала ерундой, вероятно, имея в виду, свои отношения с режиссером. Также она отмечала, что завидует парам, которые могут многие годы жить вместе. Однако 37-летняя Юлия Пересильд не теряет надежды выйти замуж.
Напомним, недавно актриса угодила в громкий скандал после интервью Катерине Гордеевой. Журналистка спросила мнение звезды относительно того, не лучше ли было бы потраченные на полет в космос деньги отдать на детскую благотворительность. В ответ Юлия Пересильд заявила, что проблемы с больными детьми решаются не только деньгами, и это мнение вызвало гнев многих россиян.