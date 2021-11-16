"Психанула": облитую грязью Пересильд довели до слез

Юлия Пересильд остро переживает последствия своих неосторожных высказываний.

Сегодня актриса опубликовала откровенный пост в своем инстаграм-аккаунте, в котором рассказала, что накануне прочитала про себя в Интернете много нелестных слов, которые даже довели ее до слез. Ночью взбудораженная Юлия Пересильд не выдержала, встала и попробовала составить список всех тех, кто переврал ее слова, облил ее грязью или просто не защитил, хотя мог бы.

"Психанула," – объяснила расстроенная артистка.



С иронией звезда заметила, что список тех, кому надо отомстить, получился длинным. Впрочем, уже утром Юлия успокоилась, посмеялась сама над собой и порвала свой черный список. Прийдя в себя, актриса обратилась к хейтерам, напомнив им, что злость и зависть обязательно разрушат их изнутри.

Пересильд также отметила удивительную способность нашего общества найти крайнего. Судя по всему, речь идет о недавних словах актрисы о больных детях, которые получили большой общественный резонанс.

Напомним, Юлия Пересильд дала интервью Катерине Гордеевой, которая спросила мнение актрисы относительно того, не лучше ли было бы потраченные на полет в космос деньги отдать на детскую благотворительность. В ответ артистка заявила, что проблемы с больными детьми решаются не только деньгами, и это мнение вызвало гнев многих россиян.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлию Пересильд даже прокляли после слов о больных детях.