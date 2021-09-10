История с продолжением: Пересильд провела вечер с Учителем

Несколько недель назад Юлия Пересильд и Алексей Учитель расстались после долгих лет гостевого брака.

Связь актрисы и режиссера в течение многих лет являются предметом бурного обсуждения в светской тусовке. Отношения знаменитостей начались еще 14 лет назад во время совместной работы. Два года спустя актриса родила от возлюбленного дочь Анну. Спустя еще четыре года у пары родилась еще одна дочь Мария, однако влюбленные продолжали молчать о своей связи, так как избранник Юлии Пересильд был женат.

Несколько лет назад Учитель наконец признал свое отцовство и съехался с новой семьей, но почему-то предложения руки и сердца матери своих детей так и не сделал. Судя по всему, это очень тревожило актрису, и в разгар очередного кризиса пара распалась. Официального подтверждения так и не последовало, но в одном из последних интервью Пересильд заявила, что так и не встретила того человека, который позвал бы ее замуж.

Поклонники актрисы решили, что связь между актрисой и режиссером навсегда разорвана. Однако на днях Юлия Пересильд праздновала день рождения и собрала дома узкий круг самых близких людей. Как сообщила "КП", оказался в этом кругу и Алексей Учитель. Актриса и режиссер приятно провели вечер в компании друг друга, что дало фанатам повод задуматься о возможном продолжении этой интересной истории.

В кинотусовке тоже считают, что пара еще может быть вместе. Сейчас актриса и режиссер хорошо общаются и вместе воспитывают детей, а что будет дальше – время покажет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Пересильд косвенно подтвердила расставание с Алексеем Учителем.