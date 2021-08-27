Брать в жены отказался: Пересильд подтвердила расставание с Учителем

Актрису Юлию Пересильд и режиссера Алексея Учителя много лет связывали романтические отношения. Знаменитости скрывали этот роман, так как кинематографист официально был женат на другой. В конечном итоге четыре года назад Учитель признал, что дочки Пересильд рождены от него.
На днях светские сплетники сообщили, что артистка рассталась с Алексеем Ефимовичем. Дескать, Юлия бросила режиссера ради статусного ухажера.
В свежем интервью Пересильд косвенно подтвердила разрыв с Учителем. Актриса призналась, что завидует парам, которые могут оставаться вместе десятки лет. Знаменитость считает, что столь крепкие узы даруются свыше. Юлия всегда мечтала о крепком браке, но кинематографист брать ее в жены отказался.
"К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: "Пошли замуж!" – посетовала знаменитость.
Учитель старше Пересильд на 33 года. Режиссер много лет является мужем продюсера Киры Саксаганской. От этого брака у кинематографиста есть взрослый сын.
Пересильд не скрывает, что испытывала муки совести, общаясь с несвободным мужчиной. Между тем, по словам Юлии, сожаления – это ерунда по сравнению с детьми и настоящими чувствами. Роман, как заметила артистка, был общим выбором.
Юлия Пересильд очень расстраивается, когда ее творческие заслуги приписывают Алексею Учителю. Актриса отметила, что на момент знакомства с режиссером уже снималась в кино и играла в Театре наций.
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