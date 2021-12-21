"Классический недотрах": Боня заявила о проблемах Бородиной в постели

Виктория Боня и Ксения Бородина – злейшие враги, которые при любой возможности пытаются уколоть друг друга. Недавно между ними разразился очередной скандал.

Ведущая знаменитой телестройки прошлась катком по экс-участнице "Дома 2". По мнению звезды, Боня пытается стать популярнее за ее счет. На этот раз Ксения заявила, что Виктория ведет развратный образ жизни и даже употребляет наркотики. Так, теледива сказала, что Боня в свое время "отсосала километры членов".

Ответ не заставил себя долго ждать. Уже к вечеру Вика опубликовала унизительные сторис в адрес соперницы. Так, она заявила, что Ксюша, называя ее проституткой, унижает саму себя. Также она уколола ведущую, сказав, что ее члены измеряются в сантиметрах. По ее мнению, именно это является причиной злости Бородиной. "Классический недотрах", – подытожила она свою тираду.

Боня в очередной раз подчеркнула, что Бородина никогда не могла высказать недовольства ей в лицо. При этом ведущая с удовольствием поливает экс-подругу грязью в микроблоге. Поэтому Виктория посоветовала ей не тявкать и высказывать претензии лично.

Пока что Ксения никак не отреагировала на нападки противницы. А подписчики, комментируя происходящее, разделились на два лагеря. Некоторые считают, что Боне не стоило реагировать, а кто-то уверен, что она права в данной ситуации и должна была ответить.