"Жива": Тарасова вышла на связь после слухов о тяжелой болезни

В последних двух выпусках проекта "Ледниковый период" зрителям и участникам шоу очень не хватало Татьяны Анатольевны, которая всегда играет роль очень строгого, но справедливого судьи. Женщина не смогла принимать участие в съемках из-за плохого самочувствия, а прежде она и вовсе появлялась в шоу на коляске. В результате стали распространяться очень тревожные слухи о тяжелой болезни и госпитализации заслуженного тренера.
Сама Татьяна Тарасова прежде отказывалась комментировать свое состояние, но теперь беседе с "РБК Спорт" решила немного успокоить поклонников.
"Все еще нормально, жива," – кратко описала свое состояние знаменитость.
Вдаваться в подробности Татьяна Анатольевна в свойственной ей манере не стала. При этом женщина все же нашла в себе силы поблагодарить фанатов за беспокойство.
По сообщениям СМИ, Тарасова попала в больницу в середине декабря. О диагнозе знаменитой пациентки и сроках ее пребывания в медучреждении открыто нигде не говорится. Коллеги по цеху также почему-то тщательно скрывают подробности болезни заслуженного тренера, однако судя по реакции некоторых из них, поклонники считают, что ситуация сложная.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Татьяны Тарасовой.