Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!

Николай Цискаридзе активно ведет свой личный блог. Именно в Сети он делится с поклонниками всеми темами, которые его волнуют.

На этот раз артист балета решил порассуждать на философскую тему счастья. Он напомнил подписчикам, что даже после самое черной полосы обязательно наступает белая, нужно просто уметь понимать и принимать обстоятельства. На эти мысли его натолкнул тот факт, что накануне случилась самая длинная ночь в году.

Теперь день будет только "расти", что крайне обрадовало Николая Цискаридзе. "С этого момента все начнет становиться лучше!" – радостно заметил он. Он напомнил поклонникам, что теперь с каждым днем будет светлее и теплее. Артист указал, что "счастье близко". Он призвал публику пока постараться расслабиться и потерпеть, потому что скоро наступит весна.

Свои размышления Цискаридзе сопроводил ярким снимком. На кадре он стоит в шортах около моря, а его спину освещает яркое солнце, из-за которого артисту даже пришлось слегка прикрыть глаза. Публика поддержала кумира. Подписчики отметили, что не перестают верить в лучшее.

Особенно впечатлилась словами приятеля Екатерина Стриженова. Она не смогла сдержать эмоций и написала, что главное, чтобы всегда было солнце. По словам актрисы, без него ей очень непросто. "Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил", – вспомнила знаменитость известное стихотворение Корнея Чуковского.