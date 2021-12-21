Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!

На этот раз артист балета решил порассуждать на философскую тему счастья. Он напомнил подписчикам, что даже после самое черной полосы обязательно наступает белая, нужно просто уметь понимать и принимать обстоятельства. На эти мысли его натолкнул тот факт, что накануне случилась самая длинная ночь в году.
Теперь день будет только "расти", что крайне обрадовало Николая Цискаридзе. "С этого момента все начнет становиться лучше!" – радостно заметил он. Он напомнил поклонникам, что теперь с каждым днем будет светлее и теплее. Артист указал, что "счастье близко". Он призвал публику пока постараться расслабиться и потерпеть, потому что скоро наступит весна.
Свои размышления Цискаридзе сопроводил ярким снимком. На кадре он стоит в шортах около моря, а его спину освещает яркое солнце, из-за которого артисту даже пришлось слегка прикрыть глаза. Публика поддержала кумира. Подписчики отметили, что не перестают верить в лучшее.
Особенно впечатлилась словами приятеля Екатерина Стриженова. Она не смогла сдержать эмоций и написала, что главное, чтобы всегда было солнце. По словам актрисы, без него ей очень непросто. "Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил", – вспомнила знаменитость известное стихотворение Корнея Чуковского.