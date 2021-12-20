"Цинично саркастическая": Цискаридзе рассказал о своих воспоминаниях о Волчек

Сегодня могло бы исполниться восемьдесят восемь лет со дня рождения Галины Волчек. По этому случаю Николай Цискаридзе опубликовал пост, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с актрисой.

Сегодня, 19 декабря, звезды вспоминают о Галине Волчек, у которой сегодня должен был быть день рождения. Не остался в стороне артист балета Николай Цискаридзе. На своей странице в "Инстаграм" он опубликовал архивный снимок и почтил память артистки.

По словам танцора, Волчек была обаятельной и харизматичной женщиной. Так, однажды Волчек обратилась по имени к Николаю, из-за чего его посетило странное чувство, будто они знакомы много времени. А ведь видел ранее он только по телевизору. Николай уверен, что часто люди складывали о Галине неоднозначное мнение. Он пишет:"У всех складывалось именно такое ощущение: цинично саркастической". Но при этом Цискаридзе отмечает, что она была ребенком в душе.

Самое важное для маэстро – это возможность быть лично знакомым с народной артисткой. Он с восторгом отзывается об их общении. Так, они были чуть ли не друзьями. Цискаридзе мог рассказать Волчек анекдот, а та, в свою очередь, комментировала его выступления. По словам танцора, ему очень тяжело осознавать, что актрисы покинула этот мир.

Однако Галина Борисовна все равно будет рядом с теми, кто ее любил. Также она до сих пор в сердцах людей, любивших ее творчество.