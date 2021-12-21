Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Вторник
21 декабря
Лента новостей
14:42
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
14:40
"Жива": Тарасова вышла на связь после слухов о тяжелой болезни
14:40
Какая нежность: бросившего Бузову Тарасова засняли во время близости с Басковым
14:40
"Пороки развития": Беременная дочь Турецкого трясется от ужаса после УЗИ
14:16
Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!
14:05
"Наши пути разошлись": оскандалившийся Кокорин расстался с женой
13:56
Заделал ребенка, бросил ради Бузовой и перестал платить алименты: что стало с первой женой Тарасова
13:56
"Эта штука была самым желанным подарком": Газманов показал детские забавы
13:55
Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы
13:35
Облитая исподтишка фекалиями звезда "Универа" Самбурская плюнула в Дробыша
13:24
Редкие встречи и эротические фото: 50-летняя Федункив раскрыла детали брака с юным итальянцем
13:22
"Двухтонная балка не должна падать на актеров": скандал в Большом театре получил продолжение
12:59
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
12:58
"Зачем эти трусы, без них бы вышла": Орбакайте обсмеяли за нелепый образ
12:57
Сердечно-сосудистая система и печень: Что творится с Пригожиным после резкого похудения
12:40
Ошеломившая народ звезда "Сватов" Железняк сделала заявление
12:36
"Все в одном флаконе": по изорванной Успенской прошлись
12:35
"Держусь изо всех сил": мечтающий о деньгах Пригожин усох на глазах
12:26
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
12:24
Миллионы за видео: Собчак влетела на круглою сумму из-за ролика на ютубе
12:09
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
12:03
Звезда "Тайн следствия" Ковальчук о любовном треугольнике: Такой замечательный парень
11:53
Самоуверенную Бузову затравили после публичной оплеухи Тарасову: Давно переварил и выблевал
11:52
Пережившая тяжелую болезнь Фрейндлих взялась за старое
11:51
Кому нельзя находиться на морозе: врач поделился мнением
11:30
"Классический недотрах": Боня заявила о проблемах Бородиной в постели
11:26
СМИ: Три человека пострадали в ДТП с губернатором Кемеровской области
11:16
Звезда сериала "Тайны следствия" Андрей Шарков: Хоронить будут в берете
11:04
Вышедшая в свет 60-летняя Малышева изменилась до неузнаваемости
10:57
Обнародованы данные о долгах вляпавшейся в секс-скандал Распутиной: В полной ****!
10:48
"Могут повязать прямо здесь": объявленная в розыск Агурбаш не отступилась от принципов
10:44
"Долиной срочно к врачу": народ ошарашен внешним видом певицы
10:38
Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга
10:37
"Старородящая": заявившую о третьем ребенке Утяшеву поставили на место
10:19
"Видно все": пышногрудая Чехова в красном бикини поразила народ
10:03
Обнародовано фото маленького сына Кабаевой: Мальчик с лицом отца
10:02
"Завидный жених": Сябитова окинула опытным взглядом разведенного Лепса
09:49
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
09:25
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми
09:25
"Зачем мне лишнее": фривольная 67-летняя Успенская покрутила упругой попой без трусиков
08:57
"С эрекцией уже проблемы": Лепс шокировал народ признанием о своем здоровье
08:55
"Пузырится и ладно": окосевшего Богомолова сняли с бутылкой
08:52
Оплеванный Тарасов встал и ответил на дерзкие оскорбления Бузовой
08:45
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
06:25
"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести
04:16
День зимнего солнцестояния: народные приметы 21 декабря
02:19
58-летняя Лолита с синими волосами напугала россиян: Старуха в маразме
00:58
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
23:59
Страшные мысли лишили сна тяжелобольную Елизавету II
21:53
Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Облитая исподтишка фекалиями звезда "Универа" Самбурская плюнула в Дробыша

Облитая исподтишка фекалиями звезда "Универа" Самбурская плюнула в Дробыша

Актриса популярного ситкома откровенно высказалась.
прочитано 266 раз

Звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская довольно давно конфликтует с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Актриса занялась певческой карьерой и обратилась к композитору за помощью. Сотрудничество Самбурской и Дробыша не сложилось. В итоге знаменитости в пух и прах разругались и отправились судиться.

ПО ТЕМЕ

Переборщившая со спиртным звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" сообщила о глубоком сожалении

Потеребила: Самбурская раскрыла интимную тайну коллеги по сериалу "Универ"

Универ. Новая общага – 3 сезон (сериал)

 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Дробыш заявляет, что вложил в раскрутку Самбурской 12 миллионов рублей, а та отказалась отрабатывать деньги, разорвав контракт. Продюсер сообщил, что звезда "Универа" "недоговороспособная", "жадная" и имеет проблемный характер. По словам Виктора Яковлевича, Настасья отвергала все его предложения о съемках на телевидении.

В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Настасья Самбурская объяснила, почему отказывалась ходить на программы, в которые ее устраивал продюсер. Актриса призналась, что считает участие в популярных ток-шоу дешевым пиаром. Настасья подчеркнула, что никогда не стремилась к скандальной славе. На передачи актрису звали и до контракта с Дробышем.

"Я против того, чтобы ходить, трусами трясти на потеху толпе", – написала звезда ситкома.

Артист, продолжила Самбурская, должен зарабатывать популярность и уважение аудитории своими работами. Дескать, на ток-шоу ходят только те, кто в творческом плане ни на что не способен.

Артистка пожаловалась, что в ее концертном репертуаре не было ни одной песни, написанной Виктором Яковлевичем. Сейчас же, говорит Самбурская, продюсер поливает ее говном "исподтишка" на "убогих" интервью.

"Хуже телки в ПМС", – плюнула ядом Настасья.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 13:35 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Подкаминская в белом и Бледанс в розовой коже сразились на премьере сериала "Последний аксель"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга

Ирина Круг овдовела уже в 26 лет
Шоу-бизнес

Пережившая тяжелую болезнь Фрейндлих взялась за старое

Актрису случайно "сдала" коллега
Шоу-бизнес

Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо

Журналист изменился
Шоу-бизнес

Обнародовано фото маленького сына Кабаевой: Мальчик с лицом отца

Публика ахнула

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк
"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани

Регионы

Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+