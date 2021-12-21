Облитая исподтишка фекалиями звезда "Универа" Самбурская плюнула в Дробыша

Актриса популярного ситкома откровенно высказалась.

Звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская довольно давно конфликтует с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Актриса занялась певческой карьерой и обратилась к композитору за помощью. Сотрудничество Самбурской и Дробыша не сложилось. В итоге знаменитости в пух и прах разругались и отправились судиться.

Дробыш заявляет, что вложил в раскрутку Самбурской 12 миллионов рублей, а та отказалась отрабатывать деньги, разорвав контракт. Продюсер сообщил, что звезда "Универа" "недоговороспособная", "жадная" и имеет проблемный характер. По словам Виктора Яковлевича, Настасья отвергала все его предложения о съемках на телевидении.

В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Настасья Самбурская объяснила, почему отказывалась ходить на программы, в которые ее устраивал продюсер. Актриса призналась, что считает участие в популярных ток-шоу дешевым пиаром. Настасья подчеркнула, что никогда не стремилась к скандальной славе. На передачи актрису звали и до контракта с Дробышем.

"Я против того, чтобы ходить, трусами трясти на потеху толпе", – написала звезда ситкома.

Артист, продолжила Самбурская, должен зарабатывать популярность и уважение аудитории своими работами. Дескать, на ток-шоу ходят только те, кто в творческом плане ни на что не способен.

Артистка пожаловалась, что в ее концертном репертуаре не было ни одной песни, написанной Виктором Яковлевичем. Сейчас же, говорит Самбурская, продюсер поливает ее говном "исподтишка" на "убогих" интервью.

"Хуже телки в ПМС", – плюнула ядом Настасья.