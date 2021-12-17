Переборщившая со спиртным звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" сообщила о глубоком сожалении

Звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская призналась, что иногда не чувствует меры, употребляя алкоголь. Знаменитость обожает красное вино. После бурных возлияний накануне артистка просыпается с глубоким чувством сожаления.
По словам Настасьи, она далеко не единственная, кто сталкивался с такой проблемой. "Друзья, я тоже человек и ничто человеческое мне не чуждо", – рассудила Самбурская. Было бы хорошо, говорит звезда "Универа", если бы что-нибудь удерживало ее от лишнего бокала.
Недавно знакомый Самбурской очень огорчился, когда в баре увидел социальную рекламу, рассказывающую о вреде алкоголя. Приятеля Настасьи очень разозлили кадры, на которых завсегдатаям советовали беречь здоровье.
Настасья Самбурская между тем поддерживает решение руководства бара разместить в заведении призывы отказаться от выпивки. Такое поведение бизнесменов она назвала социально ответственным и очень смелым. Настасья поблагодарила их за неравнодушие.
Отметим, ранее звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" рассказала о проблемах со здоровьем. По словам артистки, у нее диагностировали гипоксию и анемию. Кроме того, звезда страдает от внезапного повышения давления. Из-за недугов знаменитость лишилась роскошных локонов – волосы начали выпадать со страшной силой. Актрисе пришлось сделать каре.