Потеребила: Самбурская раскрыла интимную тайну коллеги по сериалу "Универ"

Актриса Настасья Самбурская опубликовала фото и видео со съемок ситкома "Универ. 10 лет спустя". В личном микроблоге артистка раскрыла интимную тайну коллеги по цеху Стаса Ярушина. Оказывается, на площадке артист носил накладной торс.
По сценарию персонаж Стаса Ярушина, Антон Мартынов, сильно раздался вширь. Сам артист пузо отрастить не успел, поэтому киношникам пришлось обмануть зрителя.
На снимке Ярушин и Самбурская сидят на спортивной скамье для пресса. Стас, задрав футболку, демонстрирует искусственные грудь и живот, а Настасья теребит его за соски.
"Блин, только вчера смотрела 6 серию, так и знала, что живот накладной, но как реалистично) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только вчера с мужем серию смотрели, ржали как лошади с его живота накладного! 😂😂", – рассуждают пользователи Сети.
Напомним, сериал "Универ. 10 лет спустя" выходит на экраны с прошлой недели. Лента – продолжение ситкома о жизни студентов. Новые эпизоды рассказывают о том, как сложились жизни героев.
Например, персонажи Настасьи Самбурской и Стаса Ярушина развелись. Антон Мартынов проживает в особняке отца, который получил по наследству. Теперь "мажор" носит противные усики, пьет элитный алкоголь и нежится в джакузи.