"Завидный жених": Сябитова окинула опытным взглядом разведенного Лепса

20 декабря Григорий Лепс официально развелся с женой после 20 лет брака.

Как только 59-летний артист вновь стал холостяком, его потенциал оценила опытная сваха Роза Сябитова. Ведущая "Давай поженимся!" сразу объявила, что в случае с Григорием Лепсом невестам придется подождать, так как музыканту нужно время, чтобы пережить связанные с разводом волнения и прийти в себя.

Говорить о том, насколько мужчина хороший жених, можно будет лишь после того, как он оправится и вновь захочет создать семью. Впрочем, есть некоторые критерии, по которым хорошего мужчину заметно сразу.

"Завидный жених должен выглядеть состоятельным, являться таковым, плюс бойцовские качества," – пояснила главная российская сваха.



Окинув опытным взглядом исполнителя хита "Рюмка водки", Сябитова заметила, что он обладает всеми вышеперечисленными характеристиками, поэтому музыканта вполне можно считать завидным женихом.

В беседе с Life сваха подчеркнула, что возраст в данном случае значения не имеет – в российской традиции мужчина считается женихом чуть ли не до самой своей смерти, чего не скажешь о женщине. Поэтому сложатся ли у Лепса новые отношения, будет зависеть только от его желания и желания потенциальных невест. Впрочем, говорить об этом еще довольно рано.

Ранее стало известно о сильнейшем стрессе Григория Лепса в день развода.