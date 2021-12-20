20 лет насмарку: Лепс официально развелся с женой

В столице состоялось судебное заседание по делу о разводе знаменитого певца. Иск Анны Шаплыковой о расторжении брака был удовлетворен. Согласно постановлению мирового судьи, Григорий Лепс освобожден от супружеских уз. 59-летний певец снова стал завидным холостяком.
Как утверждает телеканал "360", на итоговое слушание ни Анна Шаплыкова, ни Григорий Лепс не явились. В суде присутствовали только их доверенные лица. Преподносить журналистам информацию о разводе представители сторон не стали.
Известно, что музыкант состоял в браке с Анной Шаплыковой 20 лет. Россияне с горечью признают, что старания певца быть успешным семьянином не привели к любви до гроба. До последнего фанаты надеялись, что Григорий Лепс спасет ситуацию и добьется воссоединения с женой.
Увы, теперь в судебной выписке о разводе значится жирная точка. Это означает, что Григорий Лепс навсегда потерял роскошную блондинку, которая ждала его с гастролей и осыпала поцелуями.
Исполнитель хита "Я тебе не верю" признавался, что подорвал здоровье на фоне краха семьи. Певца постиг гипертонический криз, понадобилась оперативная госпитализация. Вскоре Григорий Лепс пришел в себя и вернулся к работе. Накануне развода артист выступил с концертом в Москве.