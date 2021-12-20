Алкоголь усугубил ситуацию: стало известно о сильнейшем стрессе Лепса в день развода

В Москве начинается судебное слушание дела о разводе Григория Лепса с танцовщицей Анной Шаплыковой. Их брак продлился 20 лет.



"Когда человек находится в паре с партнером порядка 20 лет, бывая в абсолютно разных жизненных ситуациях, он ощущает стабильное, понятное, управляемое состояние, чаще всего – все разложено "по полочкам", человек спокоен, так или иначе, размерен и в ощущениях, и в делах, – говорит эксперт по развитию личности психолог Анастасия Волошина. – И когда происходит развод , то это по внутренним ощущениям сравнимо с "выбиванием почвы из под ног", человек начинает испытывать сильнейший стресс, дискомфорт и разрушительное чувство отсутствия нестабильности и непонимания, что же делать дальше".



Особенно ценной поддержкой для мужчины и важнейшей точкой опоры в трудные времена является любимая женщина – жена. "Мужчина при разводе теряет привычную поддержку и опору и во внутренних ощущениях, теряет семью, несмотря на то, что может продолжать общение и с супругой и детьми, но внутри – он один, – продолжает Волошина. – А осознавать это после долгих лет совместной жизни очень тяжело – точка опоры буквально уходит из-под ног. В итоге мужчина испытывает серьезнейший стресс, каким бы сильным он внешне не казался".

Все это, по словам коуча, часто приводит к тому, что мужчина топит горе в рюмке. "Представители сильного пола крайне редко ярко выражают свои эмоции и переживания, и, как один из способов снизить напряжение, к сожалению, выбирают алкоголь. Алкоголь лишь снижает остроту чувств на короткий срок и вообще не решает ситуацию, только откладывает ее и потом с течением времени делает еще тяжелее", – заметил эксперт.

"При тяжелых внутренних переживаниях все же лучше обратиться к компетентному специалисту, который поможет убрать травматизацию и поможет восстановиться", – посоветовала Лепсу Волошина.