"Уже продумывает план мести": Малахов увел девочку у соперника

Андрей Малахов снова рассказал интересную историю из жизни.

По четвергам ведущий традиционно делится историями из своего прошлого. На этот раз он показал забавное фото с детского утренника, на котором танцует с девочкой. Малахов поделился, что увел девочку у соперника, которого тоже видно на фото. "Мой соперник справа, похоже, уже продумывает план мести (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутил Андрей.

Подписчикам понравился архивный снимок. "Какая прелесть", "Они поженились?", "Зная Вас, все прошло мирно", "Совсем не изменился", "Андрей, Вы не изменились", "Здорово! Такой же улыбчивый, весёлый и жизнерадостный, как и сейчас", "Гусар?", "Какие добрые воспоминания", "В разборке никто не пострадал", – написали комментаторы.

Ранее поклонники стали переживать из-за вида изможденного Андрея Малахова. Им показалось, что артист с трудом снимается и стал носить парик. Все это навело на мысли о серьезной болезни и спровоцировало шквал вопросов в комментариях. Ведущий не дал никакого ответа, однако сумел отвлечь поклонников рассказами о прошлом, успехах в школе и наказаниях от жены. Он попросил обратной связи и о том, насколько успешным человеком его видят зрители.