"Как это они замучились?": Кудрявцева взъелась на решившегося на развод Лепса

В очередном выпуске шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ селебрити высказали свое мнение относительно неожиданного развода Григория Лепса и Анны Шаплыковой, которые прожили в браке 20 лет. Ведущая шоу Лера Кудрявцева взъелась на исполнителя "Рюмки водки", как и на других мужчин, решившихся на развод после такого серьезного срока. Очевидно, ведущая считает, что вина здесь лежит вовсе не на супруге артиста.
Блондинка заявила, что в последнее время у некоторых мужчин это стало чуть ли традицией – разводиться с женой после двух десятков лет в браке. Присутствующий в студии Андрей Григорьев-Апполонов в ответ заметил, что это все-таки большой срок, за который люди вместе просто замучились.
"Ну как это они замучились?," – резко возразила Кудрявцева, не одобряющая таких мужчин.
Блондинка уверена: где 20 лет вместе, там должна быть и вся жизнь рука об руку. Однако Лепс и Шаплыкова, видимо так не считают. У пары трое совместных детей, но это не останавливает супругов. Процедура расторжения брака назначена уже на 20 декабря.
Представитель Анны Шаплыковой говорила о том, что причиной разлада в семье стал банальный кризис, который рано или поздно случается у всех супружеских пар. Однако многие подозревают, что дело не обошлось без любовницы. Ранее о причинах развода Григория Лепса заговорила Анита Цой.