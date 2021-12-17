"Нет смысла": развод Лепса поставили под сомнение

Предстоящий развод Григория Лепса с женой после 20 лет брака обсуждает вся страна. Звездный адвокат Андрей Алешкин сделал смелое предположение о том, что супруги могут и не расстаться.

Музыканта с супругой должны развести 20 декабря. Однако юрист считает, что это не факт. По его мнению, если скандальные слухи о проблемах артиста со спиртным являются правдой, то Анна Шаплыкова имеет право настаивать на недееспособности Григория Лепса и официально взять его под опеку.

"Тогда ей нет смысла разводиться", – заявил Алешкин. По его словам, в этом случае она сможет управлять всем имуществом. Он добавил, что если окажется, что у Григория Лепса есть подтвержденные врачами психические проблемы, то его могут ограничить в правах.

Напомним, ранее стало известно, что у певца ухудшилось здоровье. Первой об этом сообщила Лариса Долина в своем микроблоге. Звезда рассказала, что из-за недуга Григорий Лепс в последний момент отменил их совместное выступление.

Вскоре представители исполнителя подтвердили, что он плохо себя чувствует. По их словам, у знаменитости случился гипертонический криз.

Вместе с тем в Сети время от времени ходят слухи, что Григорий Лепс якобы имеет проблемы с алкоголем, но официально эта информация не подтверждена. Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал свое предположение о том, что ухудшило состояние знаменитости.