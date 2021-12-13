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Шоу-бизнес
"Нагулялась": отдохнувшая на Мальдивах жена Лепса рассказала о разводе

"Нагулялась": отдохнувшая на Мальдивах жена Лепса рассказала о разводе

Жена Григория Лепса иронично прокомментировала свое состояние.
прочитано 459 раз

О том, что Григорий Лепс разводится, заговорили несколько месяцев назад. Однако ни он, ни его жена не комментировали слухи.

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Как выяснилось, брак Григория Лепса и его бывшей фанатки Анны Шаплыковой начал трещать по швам год назад. Несмотря на то, что пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, слухи о предстоящем разводе все же просочились в СМИ. Теперь информацию подтвердила сама жена Лепса, пишет РИА ФАН.

Анна Шаплыкова рассказала о своем состоянии на фоне развода с супругом после 20 лет брака. Она с юмором отнеслась к ситуации. Впрочем, на Мальдивах иначе быть не могло.

"Ушла в себя. Вышла из себя. Пришла в себя. Все, больше никуда сегодня не пойду. Нагулялась", – рассказала 49-летняя жена Григория Лепса поклонникам.

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Публикация от Anna Leps (@anna.leps)

Когда-то Анна Шаплыкова была поклонницей творчества Григория Лепса и ради брака с ним изменила свою жизнь. Когда пара познакомилась, у нее был ухажер, и карьера шла в гору. Она танцевала в коллективе Лаймы Вайкуле. Несмотря на то, что сердце Анны было несвободно, Лепс завоевал ее.

Анна Шаплыкова оставила перспективную карьеру на время декрета, но не вернулась из него на сцену. От Григория Лепса она родила троих детей.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2021, 14:01 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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