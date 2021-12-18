Появилась информация о состоянии госпитализированного после развода Лепса

Григорий Лепс сильно сдал после расставания с женой.

Артист и его муза Анна прожили вместе почти 20 лет, у них трое общих детей. Многие считали пару чуть ли не самой гармоничной на эстраде. Однако недавно стало известно, что у супругов все не так гладко, в Сети появилась новость о разводе, которая, к сожалению, оказалась правдой. Уже 20 декабря Григория и Анну официально разведут. Звездная пара не хотела огласки и планировала разойтись тихо, но в итоге их расставание стало одной из самых обсуждаемых тем.

Развод с музой и пристальное к нему внимание сильно отразились на здоровье музыканта. У Лепса случился гипертонический криз, с которым его госпитализировали. Коллеги и поклонники сильно переживали за состояние артиста. Недавно Григорий Викторович вышел на связь. Он поспешил успокоить всех переживающих и развеять слухи о причинах болезни.

Артист заявил, что с ним уже все хорошо и он готов вернуться к работе. Слухи ходили самые разные: говорили, что Лепс в запое, что обратился к психиатру и не может себя контролировать. Все это оказалось неправдой, певец старается держаться и не поддаваться на провокации. В своем обращении к поклонникам в "Инстаграме" он сказал, что каждый может сорваться и не стоит делать из этого трагедию.