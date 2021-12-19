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Шоу-бизнес
"Очередной успешный бизнесмен": Бородину застукали в объятиях нового ухажера

"Очередной успешный бизнесмен": Бородину застукали в объятиях нового ухажера

После развода Ксения Бородина пустилась во все тяжкие.
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Экс-ведущая "ДОМа-2" резко стала сильной и независимой, начала рассказывать подписчикам о проблемах в воспитании дочери. Недавно Ксения появилась на дне рождения своей подруги Натальи Варвиной. Причем звезда была не одна, а в компании неизвестного мужчины в спортивных штанах. Кавалер активно обнимал Бородину, эти кадры попали на видео других участников вечеринки.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В Сети предполагают разные варианты, некоторые думают, что слух пустила сама Бородина после информации о новой пассии ее бывшего мужа. Тем не менее, ухажера тут же обсудили поклонники. Многие сочли его наряд неуместным, за спортивные штаны на светском вечере прозвали очередным "успешным бизнесменом".

Ранее Ксения Бородина рассказала, что уличила свою дочь во вранье. С детства ведущая учила Теону говорить только правду, но у девочки свое мнение на этот счет. Она в очередной раз нарушила запрет матери самостоятельно стричь волосы. Когда Бородина уличила девочку в проступке, она тут же соврала, что ничего не делала.

Ксения сорвалась на дочь, не выдержав. Она попросила у поклонников помощи в вопросе воспитания дочери. Подписчики тут же стали делиться своими историями, рассказывая о том, что их дети тоже врут по мелочам из-за страха разозлить родителей.После развода Ксения Бородина пустилась во все тяжкие.

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Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 17:48 Источник: Папарацци ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

гость007
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Этой стареющей криволапой и горбатой бородавке только и осталось подбирать мужиков в труселях, в малиновых пиджаках или с чебуречных и закусочных с шурмой! Сволочкова "покупает" "Олегов" и то в штанах!
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