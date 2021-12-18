Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру

Ведущая и критик вместе судят участников шоу "Суперстар! Возвращение". Они оба отличились непривычным поведением. Кудрявцева крайне нелестно отозвалась о б исполнении певицы Любаши. Ее выступление Лера наградила нулем баллов. Артистка была крайне раздосадована таким вердиктом.
Соседов тоже отличился красноречием. Он обрушил свой праведный гнев на Вику Цыганову, которую обвинил в однообразии. На что певица не стала молчать и бросила камень в огород его ведения передач на НТВ.
Позже скандалы на шоу приобрели неожиданный поворот. В блоге Кудрявцевой появилось фото, на котором скандалящие стороны запечатлены вместе с улыбками. Поклонники сразу же стали обвинять шоу в постановке, многие даже отказались смотреть проект после такого быстрого примирения.
Оказалось, что звезды собрались для съемок клипа Вики Цыгановой. По задумке, между Соседовым и Кудрявцевой разворачивается драка, в ходе которой они бью друг друга воздушными шарами, аж перья летят.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала о неприятной ситуации в детском саду. Когда ведущая была маленькой, она не любила борщ, но воспитатели ее заставляли. Однажды она так не хотела есть, что стискивала зубы, в итоге борщ вылили ей на голову прямо на глазах у мамы.