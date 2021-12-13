"Депрессивный и тревожный": Соседова обрекли на одиночество

Сергею Соседову уже 53 года. Известно, что музыкальный критик в своем солидном возрасте продолжает жить с мамой, так как своей семьей еще не обзавелся.
"Он очень энергетически привязан к своей маме. Мама играет важную роль в его жизни. Это видно по знакам. Он по любым вопросам, конечно, всегда будет советоваться с мамой. У него не все так гладко во взаимоотношениях с мамой. С точки зрения психологии, конечно, если он долгое время живет с мамой, то в будущем он будет искать себе спутницу, похожую на маму", – объясняет Фарида Красавкина.
Психолог также дал понять, что шоумену будет очень сложно создать семью. Если это и произойдет, это будет не самый идеальный брак, где муж и жена будут находиться в любви и идиллии.
"Если все-таки Сергей создаст семью, что маловероятно, он все равно будет отчужден, отдален от своей семьи, от супружества. Маловероятно, потому что есть внутренний блок. Проявляется в нежелании связывать себя узами брака, неправильном отношении к близким. Отсюда нежелание идти на компромисс и подстраиваться, что будет неблагоприятным образом складываться на любых отношениях, особенно в супружестве", – сказал эксперт.
По словам Красавкиной, Сергей Соседов – учитель, лидер, новатор, трансформатор, а чаще всего такие люди одиноки. Таким, как Сергей Соседов, нужен анализ и понимание.
"Он очень глубинный человек, но депрессивный и тревожный, умеет нажить себе врагов. Для него важна свобода. Рядом нужна женщина, которая будет проявлять заботу, мудрость, она должна быть умна, добра, заботлива, которая не будет нарушать его внутренних границ", – подытожил психолог.
https://www.youtube.com/watch?v=FW_irSzSQeU