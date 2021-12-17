"До слез": Отказавшаяся от еды Кудрявцева рассказала об унижениях

Лера Кудрявцева поделилась неприятным случаем.

Ведущая поделилась роликом с первого утренника в детском саду ее дочери. "Это просто волшебно. Ну до слез милота (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала Лера. В связи с этим Кудрявцева вспомнила неприятный случай из своего советского детства.

Когда ведущая была в детском саду, она не любила борщ, но воспитателей не волновали желания маленького ребенка. Лера отказывалась от еды и стискивала зубы, в итоге она подверглась унижениям со стороны взрослых. Воспитатель вылил злополучный борщ прямо на голову девочке на глазах у ее матери. Кудрявцева с ужасом предположила, что было бы с работником детского сада, если бы такое произошло в наши дни. Подписчики бурно отреагировали на милое видео и на историю.

"А мне не смешно насчет борща. Все дети не хотят есть, почти, но ребенок, который себя не может защитить и воспитатель садист, это страшно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Маша очень красивая снежинка", "А нас не пускают к детям на утренник, боль", "А что только песни, а танцы? А хоровод вокруг елочки? ", "В наше время это воспитательница уже б в тюрьме сидела. А раньше на это даже внимания не обращали", "Ну такие чудесные детишки", "Какая милая снежинка", "В смысле был борщ на голове? Интересно, как ваша мама отреагировала?", – написали комментаторы.