Милонов призвал сорвать Богородицу с Киркорова и заменить ее фаллосами

Филипп Киркоров всегда ярко и вызывающе одевается. Его его стиль, который формировался годами. Каждый наряд поп-короля российской эстрады продуман до мелочей и стоит баснословных денег. Как правило, над его образом работает целая команда. Это значит, что в каждое появление Киркорова на публике вкладывается особый смысл. А вот понимает его каждый по-своему.
Российский депутат Виталий Милонов прокомментировал неуместное появление Кирокрова в свете в религиозном обличье.
Парламентарий считает, что такой образ Киркорова считается непозволительным. Он назвал это непозволительным китчем, пишет "Царьград".
Милонов посоветовал скандальному артисту сменить куртку с иконами Богородицы на одежду с фаллосом. Причем он довольно ярко аргументировал свой совет.
"Единственное, что я могу ему порекомендовать, – это одеться в следующий раз в стиле родноверов с их культом поклонения фаллосу", – заявил Милонов.
Напомним, на премьере фильма "Елки 8" Филипп Кирокров появился в украшенной стразами куртке с десятком изображений Богородицы. Некоторые гости мероприятия даже осеняли себя крестным знаменем и робко шептались за спиной певца.
Куртку Филиппа Киркорова не смогли не прокомментировать даже в РПЦ. Там заявили, что это оскорбляет не религиозные, а эстетические чувства. В церкви отметили, что данное явление можно назвать обесцениванием церковных устоев.
Также в РПЦ призвали принять закон о защите икон от использования в несвойственных им областях.