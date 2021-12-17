Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания

Режиссер очень критически настроен по отношению к медиаперсонам, которые призывают отказаться от вакцинации от коронавируса. По мнению Германа-младшего, такие люди в основном распространяют непроверенную информацию, то есть повторяют чужие слова, не разобравшись в вопросе детально. При этом антиваксеры не берут на себя ответственность за свои действия, которые могут стоить людям жизни.
В беседе в "Лентой.ру" Герман-младший подчеркнул, что в такой сложной ситуации медиаперсоны, оказывающие влияние на общественное мнение, должны быть солидарны с медиками и учеными. В противном случае, по словам режиссера, "абсурдные высказывания публичных личностей", могут только усугубить и без того тяжелое положение.
Стоит отметить, что, говоря о противниках вакцинации, Герман-младший не назвал конкретных имен. Однако многие пользователи сразу поняли, что словами об "абсурдных высказываниях" кинематографист плюнул в Марию Шукшину, Юрия Лозу, Егора Бероева, Оскара Кучеру и других знаменитостей, прослывших в России антиваксерами. Именно эти люди недавно получили приглашение от врачей посетить красную зону и посмотреть на страдания пациентов.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что антипрививочницу Марию Шукшину жестко наказали за вранье.