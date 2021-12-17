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Шоу-бизнес
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания

Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания

Алексей Герман-младший высказал свое мнение о публичных людях-антиваксерах.
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Режиссер очень критически настроен по отношению к медиаперсонам, которые призывают отказаться от вакцинации от коронавируса. По мнению Германа-младшего, такие люди в основном распространяют непроверенную информацию, то есть повторяют чужие слова, не разобравшись в вопросе детально. При этом антиваксеры не берут на себя ответственность за свои действия, которые могут стоить людям жизни.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

В беседе в "Лентой.ру" Герман-младший подчеркнул, что в такой сложной ситуации медиаперсоны, оказывающие влияние на общественное мнение, должны быть солидарны с медиками и учеными. В противном случае, по словам режиссера, "абсурдные высказывания публичных личностей", могут только усугубить и без того тяжелое положение.

Стоит отметить, что, говоря о противниках вакцинации, Герман-младший не назвал конкретных имен. Однако многие пользователи сразу поняли, что словами об "абсурдных высказываниях" кинематографист плюнул в Марию Шукшину, Юрия Лозу, Егора Бероева, Оскара Кучеру и других знаменитостей, прослывших в России антиваксерами. Именно эти люди недавно получили приглашение от врачей посетить красную зону и посмотреть на страдания пациентов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что антипрививочницу Марию Шукшину жестко наказали за вранье.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 21:52 Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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Мария Шукшина встречает 50-летие

комментарии

Ответить:

Гость 918235
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Маленький лысый мажорик, папенькин сынок, снявший фильмец про отступающих из России гитлеровцев, причем с таким сочувствием к ним. Откуда, из какой щели выполз, плесень и портит воздух? Мария Шукшина как раз проверяет каждоесвое слов с честными медиками, учеными-вирусологами.
Гость923413
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Да он никто и звать никак, чтобы давать кому то оценку! Его папа - хороший талантливый режиссёр, а он бездарность!
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