"Поет не он": 15-летний сын Дубцовой шокировал взрослой песней про пьяных девушек в клубе

Артистка показала видео со своим сыном, в котором он исполняет свой первый трек. "Как быстро растут дети", – посетовала Ирина. Она написала, что песня официально вышла и ее уже можно послушать на разных площадках.
Подписчики поздравили счастливую маму, однако некоторым показалось, что текст у песни слишком взрослый для 15-летнего Артема. Мальчик поет о любви и о том, как забирает пьяную девушку из клуба.
"Поздравляю дорогая! Скоро будет с тобой в одних чартах", "Поздравляю Артема с премьерой", "Парень конечно вырос очень классный, но почему в 15 лет он "девочку пьяную из клуба забирает в последний раз" и кто их туда вообще впустил?", "Зачем подростку в 15 лет песни про пьяных девушек?", "Как то не правильная песня для такого возраста", "Голоса я не услышала из за кучи компьютерной обработки", "Ощущение как будто поет не он. Верю, что он, но очень все искусственно звучит и очень много движений руками", – написали комментаторы.
Ранее стало известно, что Ирина Дубцова потеряла вес из-за стресса. В последнее время в жизни артистки происходило много неприятных событий, из-за чего ее организм не выдержал. Стали даже говорить о том, что Ирина начала употреблять алкоголь, чтобы уйти от проблем.