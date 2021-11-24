Алкоголь и депрессия: что происходит с резко сдавшей Дубцовой

Ирина Дубцова заметно похудела. Не все сразу узнали артистку. До это стало известно, что она поссорилась с кем-то из членов семьи. Оказалось, что семья участницы "Фабрики звезд" была против того, чтобы поставить дома елку в ноябре. Также артистка пережила стресс на съемках.
"Обычная реакция на стресс бывает нескольких типов", – начал Александр Кичаев.
Выяснилось, что все по-разному реагируют на неприятные ситуации в жизни. О нескольких вариантах корреспонденту "Дни.ру" рассказал психолог.
"Первое – стресс запивают. То есть это алкоголь, чтобы расслабиться. Второе – его заедают. Человек пытается отвлечься, начинает есть. Иногда даже неосознанно. При этом шоколадные конфеты и сладкие блюда дают определенные гормоны радости, счастья, удовольствия. Это просто отвлечение, особенно у женщин. Она перестает в это время реагировать", – объяснил эксперт.
Кажется, что все не так страшно. Но самая неприятная реакция – третья. Человеку придется много поработать над собой, чтобы выйти из этого состояния, в которое он может себя загнать из-за нервов.
"Теряется аппетит, интерес к жизни. Суицидальная установка не редко бывает, особенно у женщин в период кризиса, когда она теряет смысл жизни, когда теряет человека близкого – он ушел или умер", – не дал утешительных прогнозов врач.
Также Александр Кичаев предположил, к какой категории относится Ирина Дубцова. К сожалению, его домыслы оказались не такими радужными.
"Возможно, что у Дубцовой как раз третья реакция на стресс. Просто она в такой депрессии лишена всякой мотивации", – подытожил он.