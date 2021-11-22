"Семья против": Исхудавшая до костей Дубцова сцепилась с родней

Исполнительница хита "О нем" Ирина Дубцова добилась колоссальных результатов в похудении. Пышные формы и жировые отложения удачно сменились слегка торчащими костями в области таза. Этой осенью певица провела отпуск на Мальдивах, щеголяя в открытой одежде с идеальной фигурой на побережье Тихого океана.
По возвращении домой Ирина Дубцова настроилась на снежную зиму и новогоднюю елку, ожидая дух торжества. Однако нарядить дома зеленую красавицу ей не позволили. Об этом поп-дива сообщила в диалогах с фанатами к одной из публикаций в "Инстаграм".
В комментариях Ирина Дубцова нашла товарища по несчастью. "Порываюсь поставить елку уже месяц, но семья против", — обратилась к артистке некая подписчица. "Моя тоже", — поделилась в ответ звезда.
Также поп-дива раскрыла личность человека, который вынуждает ее отказываться от праздничного убранства. Сцепилась певица с той, кого привыкла слушаться. "Мне мама не разрешает", — пожаловалась фанатам Ирина Дубцова.
Напомним, у 39-летней вокалистки сложились доверительные отношения с матерью. Ранее Ирина Дубцова признавалась, что ее родительница имеет сильный авторитет. Недавно певица так разнервничалась на съемках шоу, что сделала неожиданное заявление. "У меня пересохло во рту, я хочу домой, к маме, и мне очень страшно", — выразилась звезда.