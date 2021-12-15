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Шоу-бизнес
"Дела плохи": Бородину завалило отходами

"Дела плохи": Бородину завалило отходами

Ксения Бородина подняла насущную тему.
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В преддверии нового года ведущая решила пообщаться со своей аудиторией на тему разделения и переработки мусора. Праздник всегда предполагает много подарков, которые обычно красиво упакованы.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Именно об упаковке и заговорила Ксения. Она написала, что все красивые коробочки и пакетики в итоге становятся отходами, которые гниют на свалках. "Особенно, с модными сейчас адвент-календарями дела плохи. Упаковка обычно очень сложная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась Бородина.

Таким образом Ксения призвала народ сортировать мусор. Фото, на котором ведущую завалило теми самыми отходами, вызвало большой интерес. Подписчики стали делиться своим опытом утилизации мусора.

"Да, давно разделяем. В Европе за несоблюдение могут оштрафовать", "Санта Ксюша", "Когда попросила золотое копытце много подарков", "Новогодний подарок", "Да, уже давно", "Мы, например, не разрываем упаковку, а аккуратно складываем и потом ещё раз используем", "Стараюсь сортировать отходы. Но не всегда получается. И не всегда есть возможность сдать их раздельно", – написали комментаторы.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Ранее стало известно, что у экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова возможно закрутился роман с молодой армянской поэтессой Анной Егоян. Последнее время их часто видят вместе, Омаров даже выступал на одном из творческих вечеров вместе с девушкой.

Сама Ксения сейчас много времени уделяет тренировкам в проекте "Ледниковый период", где ее успехи кажутся публике сомнительными. Звезда много трудится, чтобы кататься лучше. Недавно она показывала, как сильно упала и ударилась об лед.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 декабря 2021, 20:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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