"Диагнозы разные": замученная болезнями Асмус взвыла от бессилия

Кристина Асмус призналась поклонникам, что в последнее время переживает очень тяжелый период. Оказывается, с ноября и по сей день 33-летнюю звезду и ее маленькую дочь преследуют болезни.

Из-за напастей актриса была вынуждена отказаться от ряда проектов. Дело в том, что они с шестилетней Настей столкнулись с серьезным недугом.

Кристина Асмус поделилась деталями в своем инстаграм-аккаунте. Так, в начале ноября ее наследницу госпитализировали со рвотой и высокой температурой. Ради ребенка тогда на время вернулся Гарик Харламов.

Резко ухудшилось здоровье и самой знаменитости. Когда Настю выписали из больницы, у ее звездной мамы началась сильная лихорадка. А потом девочке вновь понадобилась помощь врачей. По словам Кристины Асмус, причиной всех бед стало ее нежелание сделать прививку.

Она заявила, что пережила настоящий ад. "И диагнозы разные, и антибиотиков море", – пожаловалась артистка. Кристина Асмус призвала подписчиков обязательно вакцинироваться.

Отметим, что кроме болезни актриса ранее столкнулась с большим горем. В начале декабря умер ее дедушка. Страшное известие она получила от представителей похоронного бюро. Причиной кончины родственника Кристины Асмус стал коронавирус. Ранее "Дни.ру" писали о том, что звезда прервала молчание после новости о беременности.