Асмус прервала молчание после новости о беременности

Артистка уже привыкла к повышенному вниманию к своей личной жизни после расставания с Гариком Харламовым. А когда бывший супруг раскрыл свой новый роман, поклонники стали активно искать Кристине нового мужчину. Тогда девушка не выдержала и рассказала, что у нее тоже есть возлюбленный.
Естественно, в Сети бросились гадать, кто же стал избранником актрисы. Звездные нумерологи стали делать для Асмус прогнозы на совместимость и успешную беременность. Оказалось, что у Кристины удачный год, чтобы родить мальчика. Так и появился слух о беременности артистки.
Кристина какое-то время игнорировала пересуды и громкие заголовки, но не выдержала и прервала молчание. Звезда "Интернов" выложила саркастичный пост, рассказав всю историю своей ложной беременности. "Вот как потом объяснять людям свой плоский живот? Меня же как обычно в хайпе обвинят", – написала артистка.
Как выяснилось, артистка не беременна и пока второго ребенка не планирует. Тем не менее, поклонники успевают делать выводы быстрее, чем артисты успевают о чем-то рассказывать. Кстати, официально имя своего возлюбленного Асмус не раскрыла. В Сети предполагают, что это ее коллега из театра.