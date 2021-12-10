"Он ушел позавчера...": в семье Асмус случилось большое горе

Лев Львович скончался 7-ого декабря – в день своего рождения. Причиной смерти мужчины стал коварный ковид. Так случилось, что Кристина Асмус узнала о кончине дедушки не сразу. Медики почему-то не оповестили родных, и страшную новость сообщили сотрудники ритуального бюро, позвонившие предложить свои услуги – от этого актрисе стало еще больнее.
"Дедушка… Лев Львович… Он ушел позавчера…," – написала раздавленная горем звезда.
В своем инстаграм-аккаунте Асмус опубликовала архивное фото с дедом и рассказала о том, каким замечательным он был человеком: веселым, артистичным, наделенным отличным чувством юмора.
С дедушкой у Кристины связаны лучшие воспоминания детства. Будучи ребенком, Асмус каждое лето приезжала к нему в Новокузнецк: они вместе ходили в тайгу за грибами и на рыбалку, доили корову, катались на мотоцикле и парились в бане. Для Кристины Асмус это было по-настоящему счастливое время.
Актриса обратилась к покойному деду со словами искренней любви и попросила его передать привет бабушке, которой, очевидно, тоже уже нет в живых. Звезда призналась, что нет в ее жизни ни дня, в который она бы не думала о своих родных.
Подписчики Асмус нашли ее слова очень теплыми и трогательными и выразили ей свои глубокие соболезнования. Люди отметили, что почувствовали в ее словах настоящую боль, и пожелали ей справиться с этим горем.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кристину Асмус жестко приложили за показуху.