На Асмус свалилось несчастье: Ничему жизнь не учит

Из-за своей неосторожности Кристина Асмус то и дело попадает в беду.

Популярная актриса вновь заставила поклонников переживать. Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в больнице с гипсом на ноге и костылями в руках. Кристина Асмус призналась, что это фото было сделано, когда она на ходу отвлеклась на телефон еще в прошлый раз. Теперь же ситуация повторилась – на женщину свалилось новое несчастье, хоть в этот раз и удалось обойтись без гипса.

Накануне Кристина решила забежать в кинотеатр, чтобы купить дочери попкорн. На бегу актриса пыталась ответить на сообщение и неожиданно врезалась в стекло, после чего на ее лбу мгновенно выросла большая шишка.

"Ничему жизнь не учит..." – призналась пострадавшая актриса.

Почти всю ночь женщине пришлось просидеть со льдом, приложенным к голове, а также прибегнуть к тяжелой артиллерии аптечных средств – все ради того, чтобы на утро не осталось отека и синяка. Все эти меры помогли, и утром лицо Асмус стало выглядеть гораздо лучше.

Теперь вместо заставки на телефоне актриса установила на экране огромную надпись, напоминающую ей о том, что смотреть в гаджет на ходу нельзя ни в коем случае. Кристина надеется, что это поможет ей избежать новых несчастий.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кристина Асмус прервала молчание после новости о беременности.