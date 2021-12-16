Нацепивший треники Харламов появился на публике с молодой любовницей

40-летний Гарик Харламов вышел в свет со своей 28-летней возлюбленной – Катериной Ковальчук.

Влюбленная пара появилась на премьере фильма "Матрица: Воскрешение" в одном из столичных кинотеатров. Артисты явно не хотели привлекать к себя внимание прессы, однако не отказались попозировать перед объективами фотографов. Гарик Харламов крепко взял молодую любовницу за руку, а та в ответ нежно склонила к нему голову.

Судя по внешнему виду, Катерина Ковальчук тщательно подготовилась к мероприятию. Актриса надела черное струящееся платье на бретелях, косуху и грубые ботинки в тон. Ее возлюбленный нарядился в костюм той же цветовой гаммы, но оказался менее избирателен. Гарик Харламов пришел на премьеру кроссовках, толстовке и трениках. На голову юморист нацепил излюбленную им кепку – соответствующие кадры появились у "7 Дней".

Напомним, что артисты познакомились на съемках сериала "Гусар", в котором Харламову досталась главная роль. Судя по всему, там и завязался головокружительный актерский роман. После этого звезд стали часто замечать вместе, но они долгое время не афишировали свои отношения. Теперь же влюбленные смело вместе выходят в свет и не скрывают нежных чувств друг к другу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Павел Воля и Гарик Харламов намекнули на интимные предпочтения Филиппа Киркорова.