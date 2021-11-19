"Красивая пара": В Сеть слили фото целующего мужчину Гарика Харламова

Артист не стесняется публиковать забавный контент в своем блоге. Гарик выложил снимок, на котором он обнимает и целует Сергея Бурунова в висок. Под фото Харламов оставил саркастичный комментарий, понадеявшись, что его не оштрафуют и не уберут из эфира, намекнув на историю с МУЗ-ТВ и шоу "Игра".
Подписчики не смогли пройти мимо такой публикации и тоже стали шутить в комментариях. "Красивая пара", "Асмус за кадром", "Брежнев целует молодого Горбачева", "Все на гей-парад!", "Это новые герои передачи "Давай поженимся"!", "Гарик Харламов благословляет Сергея Бурунова на пересадку волос", – шутили комментаторы.
Ранее новая возлюбленная Гарика Харламова рассказала о том, как завязался их роман. Актеры познакомились на съемках сериала "Гусар", между ними сразу появилась симпатия, а затем начался роман. Гарик всячески пытался покорить сердце юной красотки своими искрометными шутками.
Напомним, Гарик Харламов обнародовал свой новый роман во время презентации своей закусочной. Он появился на мероприятии в компании Катерины Ковальчук и позировал с ней весь вечер. Сейчас возлюбленный живут вместе и строят совместные планы.