"Достаточно для шести лет": звезда "Универа" затеяла три вечеринки для малолетней дочери

Шесть лет назад 14 декабря звезда ситкома "Универ" Анна Хилькевич впервые стала мамой. У актрисы и ее супруга, бизнесмена Артура Волкова, родилась дочь Арианна. Малышка, как призналась Анна, появилась на свет раньше срока.
Артистка отметила, что ей достался ребенок с очень сложным характером. Арианна растет сильной и своенравной. Знаменитости и ее мужу приходится непросто. Хилькевич читает книги по детской психологии, чтобы хоть как-то справляться с норовистой дочкой.
Материнство, говорит звезда сериала "Универ", ее очень изменило. Воспитывая наследницу, актриса параллельно воспитывает себя. Анна стала мягче, мудрее и добрее. Хилькевич научилась принимать людей со всеми их недостатками и уважать чужие желания.
В день рождения для маленькой Арианны родители затеяли сразу три вечеринки: дома, в детском саду и "по-взрослому" в ресторане. Анна и Артур подарили наследнице новые коньки и конструктор "LEGO". "Достаточно для шести лет", – рассудила Хилькевич.
Напомним, у Анны и Артура подрастает младшая дочь Мария. Второму ребенку пары 20 августа исполнилось три года. Хилькевич и ее муж души не чают в отпрысках.