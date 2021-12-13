"Меня как-то потянуло к нему": 74-летняя Васильева откровенно о чувствах к 20-летнему Милохину

Артистка поведала, что впервые увидела Даню Милохина в передаче о его трудном детстве в детдоме. Ее до глубины души тронула история популярного тиктокера.
Актрису поразила искренность и наивность парня. "Меня как-то потянуло к нему", – призналась Татьяна Васильева. При этом она поражается тому, как в музыканте уживаются детские качества, беззащитность и эпатажность.
Вместе с тем знаменитость убеждена, что молодой человек не случайно резко взлетел на вершину Олимпа российского шоу-бизнеса. Она уверена, что Дане Милохину помогли сделать блестящую карьеру тайные влиятельные покровители.
А вот рэпера Моргенштерна Татьяна Васильева не любит. Она считает творчество кумира молодежи слишком вызывающим. По словам артистки, оно вызывает у нее отторжение. "Это за гранью", – отметила звезда.
Высказалась знаменитость и о Прохоре Шаляпине. Оно не осуждает певца за множество романов с пожилыми обеспеченными женщинами. По мнению Татьяны Васильевой, артист избрал такой способ устроить свою жизнь, на что имеет право.