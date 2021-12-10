Охмуренная Шаляпиным богачка Васильева: Поубивает ради наследства

Татьяна Григорьевна рассказала о достоинствах певца.

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" и сериала "Ольга" Татьяна Васильева заступилась за певца Прохора Шаляпина. Вокалист уже успел охмурить 74-летнюю знаменитость – Татьяна Григорьевна очень тепло отзывается о Прохоре. Артистка говорит, что певец в личном общении – довольно приятный парень.

38-летнено Шаляпина часто критикуют за романы с богатыми женщинами в возрасте. Татьяна Григорьевна не видит в поступках певца ничего предосудительного. По словам Васильевой, резонансными интрижками он привлекает внимание к своей персоне – это метод продвинуться в карьере. Дескать, как профессионал Прохор не интересует общественность.

"Сначала его все не принимали, мочили, что он такой альфонс, со старушками, поубивает их ради наследства", – вспомнила звезда.

Васильева не понимает, почему общественность так бурно реагирует на затеи Шаляпина. Актриса подчеркнула, что состоятельные старушки связываются с молодым вокалистом по собственному желанию. У певца, говорит Татьяна Григорьевна, масса достоинств – он умный, талантливый и привлекательный. Дамам приятно общество красавца. Сама Василева персона тоже далеко не бедная. Актриса уже обеспечила квартирами в столице всех детей и внуков.

Как писали "Дни.ру", недавно вокалист Прохор Шаляпин овдовел. В США от осложнений ковида скончалась жена артиста Татьяна Дэвис. Канадская миллионерша была значительно старше российской знаменитости.