"Жалкое зрелище": Васильева рассказала о работе с Лолитой

На днях 74-летняя артистка стала героиней ютуб-шоу "Историс – откройте, Давид!". Среди прочего Татьяна Васильева рассказала о своем опыте общения с Лолитой Милявской – женщины пересекались в нескольких программах и даже вместе снимались в фильме.
В картине "Попса" у Васильевой была главная роль, а у Милявской – всего лишь эпизодическая. При этом к Лолите почему-то все относились с гораздо большим пиететом, чем к главной актрисе. Васильева вспомнила, как вся съемочная группа с трепетом ждала певицу и гадала, в каком настроении она приедет. Судя по всему, артистке это было не совсем понятно.
По сценарию фильма, Васильевой нужно было очень резко разговаривать с певицей, относиться к ней как пьянице и наркоманке. Лолита снесла такое отношение как положено, и, по мнению старшей коллеги, исполнительница прекрасно справилась с ролью – ее стало жалко.
"Жалкое зрелище," – похвалила Васильева работу певицы.
Именно так и было задумано авторами: героиня Лолиты должна была вызвать у зрителей жалость. Васильева также отметила, что Милявская вовсе не вела себя как какая-то "гиперзвезда", даже наоборот – она все время смотрела на старшую коллегу и ждала от нее одобрения.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, что Татьяна Васильева думает о Прохоре Шаляпине – актриса заступилась за любителя заводить романы с богатыми женщинами.