Пожертвовала всем ради любви, жила в тени мужа, сбежала из страны: что известно о жене Григория Лепса

На днях стало известно, что Григорий Лепс разводится со своей женой после 20 лет брака. В свое время Анна Шаплыкова, которая когда-то была поклонницей творчества певца, полностью перекроила свою жизнь ради семьи

О жизни 49-летней Анны Шаплыковой известно не так много. На момент встречи с Лепсом у нее был не только возлюбленный, но и перспективная карьера – Анна танцевала в балете Лаймы Вайкуле. Во многом благодаря ей и состоялась судьбоносная встреча будущих супругов, которая в корне изменила жизнь Шаплыковой.

Анна занималась хореографией с ранних лет, поэтому и взрослую жизнь решила связать с танцами. В какой-то момент девушке улыбнулась удача – она попала в балет Лаймы Вайкуле. Кроме того, в 2000 году, на вечеринке по случаю дня рождения мужа звездной работодательницы, Шаплыковой посчастливилось встретить Лепса. На тот момент артист уже был знаменитым и имел за плечами один неудачный брак.

29-летняя танцовщица сразу покорила 39-летнего артиста. При первой же встрече Григорий Викторович дал понять, что намерен жениться на молодой красавице. На тот момент сердце Анны уже было занято, однако певца не остановил даже соперник. Артист пустил в ход обаяние, красивые ухаживания и дорогие подарки, и вскоре добился своего.

Шаплыкова оставила перспективную карьеру на время декрета, но не вернулась на сцену даже после родов. В 2002 году у возлюбленных родилась дочь Ева, через пять лет – Николь, а еще через три года – сын Иван. Анна полностью посвятила себя большой семье, знаменитому супругу и дому. С появлением на свет наследников танцы остались в ее жизни, но только в качестве хобби.

До недавних пор поклонники и не подозревали, что супруги, отношения которых казались идеальными, готовятся к разводу. Более того, совсем недавно Лепс рассказывал, что упрашивает жену на еще одного ребенка. Именно поэтому в новость о скором разводе поверили не сразу, но она, к сожалению, подтвердилась. 20 декабря Лепс и Шаплыкова официально перестанут быть мужем и женой.

По словам адвоката пары, супруги столкнулись с кризисом в отношениях и вместе приняли решение о расставании. Развод еще не состоялся, но бывшие возлюбленные уже находятся порознь. Лепс полностью посвящает себя работе и подготовке к новогодним корпоративам, а Шаплыкова проводит время в свое удовольствие, наслаждаясь мальдивским песком и солнцем.