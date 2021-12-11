"Нервы, деньги и время": что будет с имуществом Лепса после развода

Григорий Лепс шокировал своих поклонников неожиданной новостью. В деле разобрался юрист Тимур Кадиев.

Григорий Лепс, казалось, находился в идеальном браке. Вместе с супругой Анной он был счастлив целых 20 лет. Однако в союзе произошел разлад, потому что стало известно, что пара разводится. Встал вопрос, что станет с имуществом артиста.

"Необходимо учитывать, что по закону, все имущество, которое было приобретено или заработано за время существования брака, делится пополам. Нужно учитывать не только его недвижимость. Условно, если у него есть свой бизнес, владельцем которого, фактически, является жена, будет делиться пополам", – сказал Тимур Кадиев.

Юрист также стал размышлять о необходимости брачного договора. Информации по этому поводу, так же как и про имущество, пока нет. Поклонникам, видимо, придется догадываться самим, что происходит между певцом и его женой, сами они ничего не говорят.

"Мы об этом, возможно, просто не знаем. Если рассматривать их случай, брачный договор – вопрос сугубо личного характера. Если супруги решают, что для них будет лучше записать, то они, понятное дело, заключают. Кто-то считает, что все необходимо делать по закону – 50/50. На мой взгляд, брачный договор никогда лишним не бывает. Как правило, перед бракосочетанием или во время брака они находятся в более здоровых отношениях, они друг к другу прислушиваются. Когда супруги уже разводятся, прийти к какому-то общему знаменателю очень сложно. Это все долго, муторно. Это и нервы тратятся, и деньги, и время", – объяснил эксперт.