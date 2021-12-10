Вскрылась причина развода Лепса с женой

Многие считали пару одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Супруги растят троих общих детей. Новость о раздоре в семье знаменитости прозвучала странно и потому, что еще недавно Григорий Лепс рассказывал о том, что упрашивает избранницу завести четвертого ребенка.
Однако факт остается фактом: 20 декабря в Хамовническом суде звездную пару официально разведут. По словам адвоката, супруги приняли решение о расставании совместно и не намерены его менять. Юрист подчеркнула, что приняли его они без скандалов, мирным путем.
Также Якимова поведала, что исполнитель и его жена остались в добрых отношениях. Она объяснила, что у Григория Лепса и Анны Шаплыковой случился кризис в отношениях. Это стало для них неслучайным испытанием, считает защитница супруги певца.
Адвокат не исключает, что, возможно, когда-нибудь они еще будут вместе. Что касается раздела совместно нажитого имущества и бизнеса, то пока этот вопрос между артистом и его женой не поднимался. В настоящее время Григорий Лепс занят концертами и новогодними корпоративами, Анна Шаплыкова же отдыхает на Мальдивах.
Примечательно, что ранее в своем инстаграм-аккаунте жена звезды разместила пост, в котором намекнула на определенные проблемы в семье. Женщина отметила, что к 50 годам человек замедляется и начинает смотреть не вперед, а внутрь себя. Она заявила, что верит в то, что все, что ни делается – к лучшему.