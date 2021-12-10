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Шоу-бизнес
Вскрылась причина развода Лепса с женой

Вскрылась причина развода Лепса с женой

Новость о предстоящем крахе семьи Григория Лепса после 20 лет брака произвела на его поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Адвокат супруги артиста Оксана Якимова объяснила, почему Анна Шаплыкова подала на развод со звездой.
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Многие считали пару одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Супруги растят троих общих детей. Новость о раздоре в семье знаменитости прозвучала странно и потому, что еще недавно Григорий Лепс рассказывал о том, что упрашивает избранницу завести четвертого ребенка.

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Однако факт остается фактом: 20 декабря в Хамовническом суде звездную пару официально разведут. По словам адвоката, супруги приняли решение о расставании совместно и не намерены его менять. Юрист подчеркнула, что приняли его они без скандалов, мирным путем.

Также Якимова поведала, что исполнитель и его жена остались в добрых отношениях. Она объяснила, что у Григория Лепса и Анны Шаплыковой случился кризис в отношениях. Это стало для них неслучайным испытанием, считает защитница супруги певца.

Адвокат не исключает, что, возможно, когда-нибудь они еще будут вместе. Что касается раздела совместно нажитого имущества и бизнеса, то пока этот вопрос между артистом и его женой не поднимался. В настоящее время Григорий Лепс занят концертами и новогодними корпоративами, Анна Шаплыкова же отдыхает на Мальдивах.

Примечательно, что ранее в своем инстаграм-аккаунте жена звезды разместила пост, в котором намекнула на определенные проблемы в семье. Женщина отметила, что к 50 годам человек замедляется и начинает смотреть не вперед, а внутрь себя. Она заявила, что верит в то, что все, что ни делается – к лучшему.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 18:20 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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