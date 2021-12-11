"Всем даются испытания": адвокат жены Лепса раскрыла причину ее развода с певцом

Светские мероприятия нередко остаются в памяти благодаря всевозможным скандалам. Не обошло это и премию "Золотой граммофон". На этот раз в центре всеобщего внимания оказался певец Григорий Лепс. Так, исполнитель бессмертной "Шарманки" Николай Басков словно невзначай объявил о разводе артиста.
Сам же Лепс появился на премии в весьма удручающем виде. Он был без кольца, сильно похудел, а на голове виднелся ужасающий шрам. Не мудрено, что после этого артиста буквально атаковала пресса. Григорий был немногословен и лишь ответил, что чувствует себя прекрасно. Что конкретно он имел в виду – не понятно.
Когда событие уже стало достоянием общественности, молчание нарушила Оксана Якимова – адвокат жены певца. По ее словам, супруги разводятся без скандалов и даже остаются в приятельских отношениях. Причина же расставания – кризис, который они не сумели преодолеть. "Всем даются испытания", – отметила Якимова.
Однако настолько складная версия правдоподобной показалась не всем. Так, подписчики подозревают, что виновата во всем любовница артиста. Супругов давно уже не видели вместе на светских мероприятиях. Григорий весь в работе, а его жена отдыхает на Мальдивах.