Миллион рублей и пиар: странному поведению Киркорова в сторону Пугачевой нашли оправдание

Многих смущали частые воспоминания Филиппа Киркорова о браке с Аллой Пугачевой. Бари Алибасов-младший объяснил, в чем дело.

Когда-то Филипп Киркоров и Алла Пугачева были счастливыми мужем и женой. По крайней мере, так выглядело со стороны. Сейчас же певец часто вспоминает о том периоде, пока его бывшая возлюбленная занимается воспитанием детей и кидает красивые слова в сторону супруга Максима Галкина.

"Если бы у меня были отношения с Аллой Борисовной, я бы о них говорил всю жизнь. Эти отношения не сходили бы у меня с уст. Так что поведение Филиппа Бедросовича абсолютно правильное, расставляющее верные приоритеты", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Бари Алибасов-младший.

Также сын знаменитого продюсера вспомнил случай, который поразил его до глубины души. Эта история, которая произошла не так давно, связана с его отцом.

"Для нашей семьи Алла Борисовна Пугачева – великий человек. Как профессионал, как личность и как товарищ для нашей семьи. Я лично Аллу Борисовну знаю плохо, имел честь несколько раз с ней разделять стол на светских собраниях шоу-бизнеса 90-х. Несмотря на это, я перед ней преклоняюсь. Когда у отца сгорела квартира в 13-м году, молча, Алла Борисовна самая первая перевела отцу миллион рублей. Для меня это был потрясающий шаг. Много людей помогало, но кто-то это делал за пиар", – вспоминает предприниматель.

Также Бари-младший поразмышлял, сильна ли личность Пугачевой для пиара или нет. Алибасов сразу же нашел однозначный ответ на этот вопрос.

"Если говорить об Алле Борисовне сегодня, как о пиаровской силе, учитывая, что у меня с ней никакого личного контакта нет, каждый день семь-восемь человек в день пишут мне для того, чтобы я помог им выйти на Аллу Борисовну", – подытожил он.

