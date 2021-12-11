"Парад уродов": артистов с "Золотого Граммофона" разнесли в пух и прах

Вчера в Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". На красную дорожку вышло множество знаменитых артистов, многие из которых позже забрали свои заветные статуэтки. Так, награду получили Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Ани Лорак и многие другие.
Некоторые поклонники возмущаются, что каждый год они на сцене видят одни и те же лица. Видимо, такой расклад устраивает не всех. Несмотря на это, многим нравится премия и они с удовольствием смотрят ее и наслаждаются.
"Это уже насмешка над всеми. Самое главное, это насмешка над этими беспомощными артистами. Главную насмешку над ними играет сама жизнь. – отсутствие концертов, отсутствие, так сказать, их творческих высказываний. Все, что им остается – это, собственно, демонстрация гордыни в соц.сетях", – не сдержался Рустам Солнцев.
Шоумен, видимо, относится к группе хейтеров. Он буквально разнес певцов в пух и прах. По его словам, "Золотой Граммофон" можно было даже не включать, чтобы узнать, что же будет происходить в эфире.
"По сути, мне достаточно было посмотреть только фотографии. Я увидел просто парад уродов", – не сдержался экс-участник шоу "Дома-2".